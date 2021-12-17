فيروس كورونا: السلطة الفلسطينية تسجل أولى حالات الإصابة بأوميكرون

الضفة الغربية- (بي بي سي):

أكدت السلطة الفلسطينية تسجيل أول ثلاثة إصابات لسلالة أوميكرون في الضفة الغربية.

وقالت إن المصابين بالفيروس كانوا مسافرين وعادوا من الخارج في الآونة الأخيرة.

وتعاني الضفة الغربية من عدم التزام السكان بتدابير الصحة العامة مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حتى الآن أكثر من 460 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، و 5 آلاف وفاة.