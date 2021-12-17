Masrawy logo white

فيروس كورونا: السلطة الفلسطينية تسجل أولى حالات الإصابة بأوميكرون

03:44 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
فيروس كورونا: السلطة الفلسطينية تسجل أولى حالات الإصابة بأوميكرون

فيروس كورونا

الضفة الغربية- (بي بي سي):

أكدت السلطة الفلسطينية تسجيل أول ثلاثة إصابات لسلالة أوميكرون في الضفة الغربية.

وقالت إن المصابين بالفيروس كانوا مسافرين وعادوا من الخارج في الآونة الأخيرة.

وتعاني الضفة الغربية من عدم التزام السكان بتدابير الصحة العامة مثل وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وسجلت الأراضي الفلسطينية حتى الآن أكثر من 460 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، و 5 آلاف وفاة.

هذا المحتوى من

BBC
فيروس كورونا الضفة الغربية فلسطين أوميكرون

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا