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زلة جديدة. بايدن ينسى تسمية وزير الدفاع (فيديو)

01:20 م الجمعة 17 ديسمبر 2021
زلة جديدة. بايدن ينسى تسمية وزير الدفاع (فيديو)

جو بايدن

(وكالات):

واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صعوبات في تسمية وظيفة وزير الدفاع لويد أوستن.

وجاء ذلك أمس الخميس أثناء مراسم منح ميدالية الشرف (أي أعلى وسام عسكري في الولايات المتحدة) إلى عدد من العسكريين الذين شاركوا في العمليات القتالية في العراق وأفغانستان، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وقال بايدن خلال المراسم: "بودي أن أشكر جميع الضيوف البارزين الحاضرين هنا: رئيس الأركان المشتركة ووزير.. وزير.. وزير.. الوزير أوستن".

واستهزأ العديد من المعلقين في مواقع التواصل الاجتماعي ببايدن على خلفية زلة لسانه الجديدة هذه، وهي ليست الأولى من نوعها.

وسبق أن خلط بايدن بين سوريا وليبيا وبين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والأسبق باراك أوباما وبين كلمتي "التصعيد" و"التطعيم"، بالإضافة إلى نسيانه اسم رئيس الوزراء الأسترالي سكتوت موريسون.

جو بايدن لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي

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