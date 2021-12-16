واشنطن: أكثر من 97% من أفراد الخدمة الفعلية في الجيش تلقوا تطعيمات ضد "كورونا"

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت الولايات المتحدة أن أكثر من 97% من أفراد الخدمة الفعلية في الجيش الأمريكي قد تلقوا بالفعل اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا".

وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أنه على الرغم من "النجاح الهائل" الذي حققه الجيش الأمريكي بشأن تطعيم القوات، إلا أن 35 ألف جندي آخر لا يزالون غير ملقحين ضد الفيروس.

ومن جانبها، علّقت وزيرة الجيش الأمريكية كريستين ورموت، على هذا الحدث، قائلة إن التطعيم يتعلق "أولاً وقبل كل شيء" باستعداد الجيش، كما أثنت على الجنود الذين تلقوا التطعيم والطاقم الطبي الذين دعموا هذه العملية.