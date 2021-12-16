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إغلاق موقع تابع للبحرية الأمريكية في إيطاليا بعد أنباء عن إطلاق نار

10:23 م الخميس 16 ديسمبر 2021
إغلاق موقع تابع للبحرية الأمريكية في إيطاليا بعد أنباء عن إطلاق نار

البحرية الأمريكية

روما - (أ ش أ):

ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم إغلاق موقع دعم تابع للقوات البحرية العسكرية الأمريكية في مدينة نابولي الإيطالية إثر أنباء أفادت بوقوع إطلاق نار.

وقال المتحدث باسم القاعدة الأمريكية ماثيو كومر، حسبما نقلت الشبكة، إن موقع الدعم في نابولي تم إغلاقه حوالي الساعة السادسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي بعد "أنباء عن إطلاق نار مسموع".

ولم ترد أنباء عن إصابات ولم يتم التعرف على أي مشتبه به حتى الآن.

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البحرية الأمريكية إطلاق نار إيطاليا

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