إغلاق موقع تابع للبحرية الأمريكية في إيطاليا بعد أنباء عن إطلاق نار

روما - (أ ش أ):

ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم إغلاق موقع دعم تابع للقوات البحرية العسكرية الأمريكية في مدينة نابولي الإيطالية إثر أنباء أفادت بوقوع إطلاق نار.

وقال المتحدث باسم القاعدة الأمريكية ماثيو كومر، حسبما نقلت الشبكة، إن موقع الدعم في نابولي تم إغلاقه حوالي الساعة السادسة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي بعد "أنباء عن إطلاق نار مسموع".

ولم ترد أنباء عن إصابات ولم يتم التعرف على أي مشتبه به حتى الآن.