الخارجية الروسية: ننتظر الرد الأمريكي على وثيقة الضمانات الأمنية الروسية

موسكو - (أ ش أ):

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا "إن موسكو تنتظر من واشنطن العمل البناء بخصوص مسودة الوثائق الخاصة بالضمانات الأمنية".

وأضافت زاخاروفا - في تصريح صحفي اليوم الخميس - : "أن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف سلم هذه الوثائق إلى مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية كارين دونفريد في موسكو مؤخرًا"، مؤكدة أن بلادها تنتظر حاليًا الرد الأمريكي على هذه المقترحات الموجودة الآن لديهم على الطاولة.

وتابعت زاخاروفا: "نحن لم نعلق حتى الآن بشكل فعال على جوهر هذه المقترحات من أجل عدم الانخراط في دبلوماسية مكبرات الصوت، ونتطلع إلى العمل البناء من جانب شركائنا بخصوص هذه الوثائق"، مشددة على أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" لا يمكنه ضمان أمنه على حساب مطالبة دولة أخرى وشعب آخر بمثل هذا الحق.