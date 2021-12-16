السعودية تنفي عقد لقاء أمني مع إيرانيين في الأردن

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

كتب- مصراوي:

نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، صحة ما تردد عن عقد لقاء أمني مع إيرانيين في الأردن.

وقال وزير الخارجية السعودي: "كان هناك فقط ندوة من مركز فكر بالأردن حضرها أشخاص من عدة دول".

جاء ذلك على هامش انعقاد لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة في القاهرة.

كانت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا" أعلنت الإثنين الماضي اختتام جلسة حوار أمني بين السعودية وإيران، بمشاركة خبراء من الجانبين.

وقالت الوكالة الأردنية إن الجلسة، التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن ومقره عمان، ناقشت عددا من القضايا الأمنية والتقنية، وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق.