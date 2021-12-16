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البحرية الأمريكية بدأت في فصل البحارة بسبب سياسة لقاح كورونا

04:11 م الخميس 16 ديسمبر 2021
البحرية الأمريكية بدأت في فصل البحارة بسبب سياسة لقاح كورونا

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واشنطن - أ ش أ

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، بدء عملية فصل البحارة الذين يرفضون الامتثال لأمر تلقي لقاح (كوفيد- 19).

وكشف رئيس الشؤون العامة لأفراد البحرية مارك دي فارام -في بيان نقلت عنه صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن البحرية أعطت توجيهات للقادة للمضي قدمًا في إصدار الفصل الإداري لأفراد الخدمة الذين لن يتم تلقيحهم ضد (كوفيد- 19).

ومع ذلك، فإن القوانين لا تزال تمنح العاملين الرافضين لتلقي اللقاح فرصة لتغيير رأيهم.

وقال جون بي نويل، قائد القوات البحرية ، في بيان "من أجل ضمان تلقيح القوة بالكامل، فإن سياسة البحرية الأمريكية هي، أولاً، أن يتلقى جميع أفراد الخدمة البحرية اللقاح وفقًا للتوجيهات، وثانيًا، أن أي شخص يرفض اللقاح يتم فصله في أقرب فرصة ممكنة".

وأضاف "في حين أن الغالبية العظمى من أفراد الخدمة البحرية قد تلقوا اللقاح بالفعل، يبقى من مصلحة البحرية تشجيع أعضاء الخدمة البحرية المتبقين على التطعيم بالكامل في أقرب وقت ممكن".

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Asha
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