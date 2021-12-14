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الدنمارك تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

07:23 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
الدنمارك تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليومية

الدنمارك تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا اليوم

كوبنهاجن - (د ب أ)

سجلت الدنمارك رقمًا قياسيًا جديدًا من الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت هيئة الصحة العامة 8314 إصابة.

وتجاوز الرقم المسجل اليوم الثلاثاء الرقم السابق الذي بلغ 7799 إصابة، وتعتبر حصيلة الإصابات حاليًا أربعة أضعاف الحصيلة المسجلة في بداية الشهر الماضي.

وفي غضون ذلك، ينتشر المتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا سريعا في الدنمارك. وحتى أمس الاثنين، كانت الدنمارك قد سجلت 3437 إصابة جديدة بأوميكرون.

وتشير الدراسات الأولية إلى أن أوميكرون سريع الانتقال، إلا أنه لا يسبب حالات مرضية خطيرة للأشخاص الملقحين.

وتتوقع هيئة الصحة الوطنية في الدنمارك أن يصبح المتحور أوميكرون هو السلالة الأكثر انتشارا من فيروس كورونا في كوبنهاجن، وربما في مختلف أنحاء الدنمارك بنهاية الأسبوع.

كما تتوقع الدنمارك أن تسجل حصيلة يومية من الإصابات بمتحور أوميكرون تتجاوز 10 آلاف إصابة.

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