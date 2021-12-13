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الولايات المتحدة تسلم 10 دول إفريقية 9.7 مليون لقاح مضاد لفيروس كورونا

06:54 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
الولايات المتحدة تسلم 10 دول إفريقية 9.7 مليون لقاح مضاد لفيروس كورونا

لقاح مضاد لفيروس كورونا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي تسليم 10 دول إفريقية جنوب الصحراء 9.7 مليون لقاح مضاد لفيروس كورونا خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح الحساب الرسمي لبعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه قد "تسلم أنجولا والكاميرون والجابون وغانا وأوغندا ونيجيريا وموزمبيق ومدغشقر وغينيا والرأس الاخضر 9.7 مليون لقاح مضاد لفيروس كورونا".

وأشار الحساب الرسمي للبعثة على "تويتر"، أن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية سوف تركز جهودها في جميع مراحل حملات التطعيم في دول إفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.

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