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خبير: سلالة أوميكرون ستصبح السلالة الأكثر انتشارًا في أوروبا

06:24 م الإثنين 13 ديسمبر 2021
خبير: سلالة أوميكرون ستصبح السلالة الأكثر انتشارًا في أوروبا

متحور أوميكرون

جنيف - (د ب أ)

قال خبير إن سلالة أوميكرون ستصبح السلالة الأكثر انتشارا من فيروس كورونا في أوروبا خلال الشهر المقبل، ليتجاوز السلالات الأخرى مثل دلتا.

وقال ريتشارد نيهير، رئيس مجموعة أبحاث تطور الفيروسات والبكتيريا في جامعة بازل في مقال نشر على موقع الجامعة اليوم الاثنين "في الوقت الراهن، لا تزال سلالو أوميكرون نادرة في أوروبا".

وتابع "ولكن إذا استمر التطور على هذا النحو، فإن سلالة أوميكرون ستصبح الأكثر انتشارا في أوروبا خلال ما يتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع".

وتشير بيانات من الدنمارك وبريطانيا إلى أن عدد الإصابات بأوميكرون يتضاعف كل ثلاثة أو أربعة أيام.

ويبلغ معدل انتشار سلالة أوميكرون ثلاثة أضعاف معدل انتشار سلالة دلتا، ويرجع السبب في ذلك إلى أنه يصيب الأشخاص الملقحين وغير الملقحين.

غير أن الأشخاص الملقحين وخاصة أولئك الذين تلقوا جرعات معززة لديهم حماية من الأمراض الخطيرة التي قد تسببها سلالة أوميكرون، وفقا للخبير.

وأضاف نيهير إنه يجب التعامل مع عدم المساواة في التوزيع العالمي للقاحات في أقرب وقت ممكن.

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