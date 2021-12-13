وزارة الصحة السودانية تؤكد خلو البلاد من متحور"أوميكرون"

الخرطوم - (أ ش أ):

أكدت وزارة الصحة السودانية، خلو البلاد من متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، مشددة على أن جميع لقاحات فيروس كورونا المتوفرة في السودان آمنة وفعالة وتعمل بنفس القدر للوقاية من الإصابة.

وقال الدكتورهيثم محمد إبراهيم وكيل وزارة الصحة السودانية، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن نسبة تلقي اللقاحات وصلت إلى 3% والمستهدف 20% من السكان، داعيا المجتمع المدني إلى القيام بدوره في درء الجائحة، خاصة وأن النظام الصحي بالسودان ضعيف.

وطالب بضرورة الإسراع في تلقي اللقاحات، لافتا إلى أن هناك إتجاها لفرض إلزامية التطعيم، خاصة وأن معدل انتشار الإصابة يتجه إلى "المنطقة الخطرة"، وقد يُحدث إغلاقا في مناطق معينة.