ماكرون يتصدر استطلاعا للرأي بشأن الانتخابات

باريس - (د ب ا):

تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خصومه في استطلاع للرأي بشأن الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من أبريل المقبل.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء حصول ماكرون على دعم 24.0% من المشاركين فى الاستطلاع، منخفضا عن نسبة 24.7% التي حصل عليها الأسبوع الماضي.

وتقدم ماكرون بواقع 7.4 نقطة مئوية على مارين لوبان، التي جاءت في المرتبة الثانية.

وكان الفارق بين ماكرون ولوبان الأسبوع الماضي قد بلغ 6.2 نقطة مئوية.