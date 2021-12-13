مقتل رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اليمنية

صنعاء - (د ب أ):

قتل قيادي عسكري رفيع موال للحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الاثنين، في معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال مصدر عسكري في الجيش الحكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، "إن اللواء الركن ناصر الذيباني، رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع، قتل بمعارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في جبهات القتال جنوبي مأرب".

وأضاف المصدر أن الذيباني قتل إلى جانب جنود آخرين، اثناء "صد محاولات تقدم ميليشيا الحوثي تجاه مركز مدينة مأرب"، مؤكداً "إفشال هجمات الحوثيين".

وأشار المصدر إلى أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات كبيرة وشنوا هجمات عنيفة تجاه مواقع الجيش، فيما لا تزال المعارك مستمرة باسناد من مقاتلات التحالف.

وتركزت المعارك، وفقاً للمصدر، في جبهات البلق الشرقي ومواقع أخرى"تمكن من خلالها الجيش من استعادة مواقع عدة من قبضة الحوثيين".

ومنذ أشهر يحاول الحوثيون التقدم تجاه مدينة مأرب والسيطرة عليها عبر التصعيد المسلح، لما لها من أهمية استراتيجية كونها غنية بالنفط والغاز، فضلاً عن أنها مقرً للجيش اليمني الحكومي واخر معقل للحكومة الشرعية، شمال البلاد.

وخلفت المعارك الأخيرة الدائرة بين الجانبين في جبهات مأرب، مئات القتلى والجرحى من المقاتلين والمدنيين، وموجة نزوح داخلية كبيرة.