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المملكة المتحدة تسجل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بكورونا

09:00 م السبت 11 ديسمبر 2021
المملكة المتحدة تسجل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

لندن - (د ب أ)

سجلت المملكة المتحدة 54 ألفا و73 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما أضافت البلاد 132 وفاة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

ترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 10 ملايين و780 ألفا و610 أشخاص، والوفيات إلى 146 ألفا و712 شخصا، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

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