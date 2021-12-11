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السفارة السعودية تهنئ الشعب المصري بفوز المنتخب

08:20 م السبت 11 ديسمبر 2021
السفارة السعودية تهنئ الشعب المصري بفوز المنتخب

مباراة منتخب مصر والأردن

وكالات

قدمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر التهنئة إلى الشعب المصري الشقيق لتأهل المنتخب المصري لنصف النهائي لبطولة كأس العرب 2021، المقامة حاليًا في قطر.

تأهل منتخب مصر بصعوبة للدور قبل النهائي ببطولة كأس العرب بعد فوزه على المنتخب الأردني بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في دور الثمانية من المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره التونسي في الدور قبل النهائي من البطولة يوم الأربعاء المقبل.

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