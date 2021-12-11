السفارة السعودية تهنئ الشعب المصري بفوز المنتخب

وكالات

قدمت سفارة المملكة العربية السعودية لدى مصر التهنئة إلى الشعب المصري الشقيق لتأهل المنتخب المصري لنصف النهائي لبطولة كأس العرب 2021، المقامة حاليًا في قطر.

تأهل منتخب مصر بصعوبة للدور قبل النهائي ببطولة كأس العرب بعد فوزه على المنتخب الأردني بنتيجة 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في دور الثمانية من المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره التونسي في الدور قبل النهائي من البطولة يوم الأربعاء المقبل.