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بلجيكا تبدأ في تطعيم الأطفال اعتبارًا من الشهر المقبل

05:56 م السبت 11 ديسمبر 2021
بلجيكا تبدأ في تطعيم الأطفال اعتبارًا من الشهر المقبل

لقاح كورونا

بروكسل - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم السبت أنها ستبدأ إعطاء أول دفعة مكونة من 186 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا للأطفال من شركة فايزر، مما يعني أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا قد يبدأون في تلقي التطعيم في الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة بروكسل تايمز المحلية عن ديرك ديولف من فريق عمل التطعيم قوله إن لقاحات الأطفال لها تركيبة وجرعة مختلفة عن لقاحات البالغين، ونحن الآن في انتظار مشورة المجلس الصحي الأعلى" ، مضيفًا أنه من المتوقع صدور قرار من المؤتمر الوزاري المشترك بشأن الصحة بحلول يوم الجمعة المقبلة.

وقال ديولف إذا تم إعطاء الضوء الأخضر الرسمي، فيمكن أن تخرج الدعوات الأولى لتلقى اللقاح في نهاية العام الجاري، على أن تبدأ حملة التطعيمات في الشهر المقبل، وكما هو الحال مع البالغين ، لن يكون اللقاح إجباريًا".

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