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"مأساة تفوق التصور".. بايدن يعلق على الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة

05:53 م السبت 11 ديسمبر 2021
"مأساة تفوق التصور".. بايدن يعلق على الأعاصير التي تضرب الولايات المتحدة

جو بايدن

وكالات:

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الأعاصير التي تضرب وسط الولايات المتحدة "مأساة تفوق التصور"، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

ويُعتقد أن أكثر من 50 شخصًا لقوا حتفهم بين عشية وضحاها جراء الأعاصير، حسبما حذّر مسؤولين بالولايات المتحدة، متوقعين أن يزداد الرقم إلى 100.

وذكر المسؤولون الأمريكيون أن أكثر من 50 ألف منزل باتوا بلا كهرباء، مضيفًا أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن 4 أعاصير ربما ضربت ولاية كنتاكي.

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