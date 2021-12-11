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تروس: روسيا ستواجه "تداعيات قاسية" إذا قامت بغزو أوكرانيا

06:29 ص السبت 11 ديسمبر 2021
تروس: روسيا ستواجه "تداعيات قاسية" إذا قامت بغزو أوكرانيا

ليز تروس

لندن- (د ب أ):
حذرت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قبيل اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى في ليفربول من أن روسيا ستواجه "تداعيات قاسية" إذا قامت بغزو أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن تروس قولها إن بريطانيا ستسعى للإضرار بالاقتصاد الروسي إذا توغلت روسيا في أوكرانيا، وذلك مع استعدادها للضغط على الحلفاء خلال المحادثات التي ستجري في نهاية الأسبوع لكي يصبحوا أقل اعتمادا على روسيا للحصول على الغاز الرخيص.

وخلال الاجتماع الذي سيعقد في إطار رئاسة بريطانيا لمجموعة السبع، ستحث الوزيرة تروس حلفاءها من أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان على إظهار جبهة واحدة ضد ما اسمته سلوكا "خبيثا" من روسيا.

وردا على أسئلة من وسائل إعلام عن احتمالات حدوث غزو روسي، جددت تروس تأكيدها أن موسكو سترتكب "خطأ استراتيجيا" إذا أرسلت قوات عبر الحدود مع أوكرانيا، وهو ما ترغب تروس في أن تؤكده مجموعة السبع خلال اليومين المقبلين.

ليز تروس روسيا غزو أوكرانيا مجموعة الدول السبع الكبرى

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