الوكالة الرسمية: الجيش اللبناني يطوق منطقة الانفجار في مخيم برج الشمالي

بيروت - (د ب أ):

انفجرت ذخيرة في مخيم البرج الشمالي شرق صور جنوبي لبنان، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" مساء اليوم الجمعة.

وأفادت الوكالة بأن أصوات انفجارات دوت في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صور.

وأشارت الوكالة أن أسباب الانفجار غير معروفة، موضحة أن الجيش يطوق المنطقة ويمنع الدخول والخروج من المخيم.

وقد سمعت أصوات التفجيرات في صور والقرى المجاورة، وفق الوكالة.