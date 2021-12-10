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الوكالة الرسمية: الجيش اللبناني يطوق منطقة الانفجار في مخيم برج الشمالي

11:22 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
الوكالة الرسمية: الجيش اللبناني يطوق منطقة الانفجار في مخيم برج الشمالي

الجيش اللبناني

بيروت - (د ب أ):

انفجرت ذخيرة في مخيم البرج الشمالي شرق صور جنوبي لبنان، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" مساء اليوم الجمعة.

وأفادت الوكالة بأن أصوات انفجارات دوت في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صور.

وأشارت الوكالة أن أسباب الانفجار غير معروفة، موضحة أن الجيش يطوق المنطقة ويمنع الدخول والخروج من المخيم.

وقد سمعت أصوات التفجيرات في صور والقرى المجاورة، وفق الوكالة.

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