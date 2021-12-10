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الوكالة الرسمية: قتلى وجرحى في انفجار مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان

10:55 م الجمعة 10 ديسمبر 2021
الوكالة الرسمية: قتلى وجرحى في انفجار مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان

انفجار لبنان

وكالات:

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأنه سقط قتلى وجرحى في انفجار مخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين، بمدينة صور، جنوبي لبنان.

وذكرت قناة الجديد اللبنانية، أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث للعمل على نقل المصابين.

ونشرت حسابات على موقع "تويتر"، لحظة الانفجار الذي وقع داخل مستودع للذخيرة والسلاح بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور جنوبي لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بأن انفجار كبير وقع داخل مستودع للذخيرة والسلاح بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور، جنوبي لبنان.

ونقلت فضائية العربية، عن وسائل إعلام لبنانية، أن مستودع الذخيرة الذي انفجر، يقع تحت مسجد ويتبع لحركة حماس الفلسطينية.

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