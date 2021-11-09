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أبوالغيط يدعو للتهدئة إثر حادثة أودت بحياة 3 مواطنين جزائريين

06:54 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
أبوالغيط يدعو للتهدئة إثر حادثة أودت بحياة 3 مواطنين جزائريين

أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية

مصر - (أ ش أ)

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن قلقه إزاء التطورات التي سببتها الحادثة المؤسفة التي وقعت يوم 3 نوفمبر الجاري، والتي أودت بحياة ثلاثة مواطنين جزائريين.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، في رسالة وجهها أبوالغيط إلى وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، ردا على رسالة الوزير في هذا الموضوع.

وأفاد مصدر مسئول في الأمانة العامة للجامعة العربية بأن أبو الغيط أعرب في رسالته عن التعازي للجزائر في ضحايا هذا الحادث المؤسف، كما دعا الأطراف المعنية إلى ضرورة تغليب ضبط النفس وتجنب التصعيد بما يحافظ على روابط المصلحة المشتركة.

وأضاف المصدر أن جامعة الدول العربية تبقى على استعداد لتقديم الدعم لكل جهد يرمي إلى نزع فتيل هذه الأزمة وتهدئة الأوضاع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية بشكل عام، والتي تتطلب تضافر الجهود حفاظا على إستقرار المنطقة ولتوفير المناخ الملائم لتحقيق التنمية التي تصبو إليها الشعوب العربية.

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Asha
أحمد أبوالغيط جامعة الدول العربية الجزائر رمطان لعمامرة

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