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الاتحاد الأوروبي يعلق تطبيق اتفاقية تيسير التأشيرة مع بيلاروس بصورة جزئية

02:12 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
الاتحاد الأوروبي يعلق تطبيق اتفاقية تيسير التأشيرة مع بيلاروس بصورة جزئية

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

تبنى المجلس الأوروبي قرارا بالتعليق الجزئي لتطبيق اتفاقية تيسير التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء.

وقال المجلس إن القرار يأتي "ردا على الهجوم الهجين والمستمر الذي يشنه حاليا النظام البيلاروسي".

وأوضح أن بيلاروس تقوم بتنظيم الرحلات الجوية والسفر الداخلي لتسهيل عبور المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال سفرهم إلى ليتوانيا أولا ثم إلى لاتفيا وبولندا.

ويشمل تعليق تطبيق الاتفاقية الأحكام التي تتنازل عن متطلبات الأدلة المستندية، وتنظم إصدار تأشيرات الدخول المتعددة، وتخفّض رسوم طلب التأشيرة للمسؤولين في النظام البيلاروسي.

ولن يؤثر القرار على المواطنين العاديين في بيلاروس.

الاتحاد الأوروبي بيلاروس تيسير التأشيرة

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