وزير الخارجية: مصر لديها شراكة شاملة مع الولايات المتحدة

وكالات:

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر لديها شراكة شاملة مع الولايات المتحدة، في إطار الاحترام المتبادل.

وقال شكري، خلال كلمة متلفزة مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين إنه "في الشهور القادمة سنركز على تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "العلاقات الأمريكية - المصرية لا تتعلق بالنواحي العسكرية والأمنية فقط بل تمد إلى غيرها من المجالات".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ترحب بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح بلينكن، أن "العلاقات مع مصر في أعلى مستوياتها".

وقال إن "غياب الاستقرار في السودان أثر على منطقة القرن الأفريقي".