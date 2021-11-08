Masrawy logo white

وزير الخارجية: مصر لديها شراكة شاملة مع الولايات المتحدة

06:02 م الإثنين 08 نوفمبر 2021
وزير الخارجية: مصر لديها شراكة شاملة مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية سامح شكري

وكالات:

أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر لديها شراكة شاملة مع الولايات المتحدة، في إطار الاحترام المتبادل.

وقال شكري، خلال كلمة متلفزة مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين إنه "في الشهور القادمة سنركز على تعزيز العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "العلاقات الأمريكية - المصرية لا تتعلق بالنواحي العسكرية والأمنية فقط بل تمد إلى غيرها من المجالات".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ترحب بإطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح بلينكن، أن "العلاقات مع مصر في أعلى مستوياتها".

وقال إن "غياب الاستقرار في السودان أثر على منطقة القرن الأفريقي".

سامح شكري الولايات المتحدة أنتوني بلينكن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
881

إصابات اليوم

47

وفيات اليوم

649

متعافون اليوم

323733

إجمالي الإصابات

18242

إجمالي الوفيات

273154

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • تقرير.. "هيهي" كذبة.. كيف انطلقت شائعة ظهور أخطر تحور لكورونا بالصين؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا