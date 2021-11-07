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واشنطن تدين استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي

06:47 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
واشنطن تدين استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ):
أدانت الولايات المتحدة الهجوم الذي استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، تلقته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ):"نتابع التقارير الواردة بشأن هجوم بطائرة بدون طيار استهدف مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي الكاظمي".

وتابع البيان:"شعرنا بالارتياح لعدم إصابة رئيس الوزراء. إن هذا العمل الإرهابي الظاهر، والذي ندينه بشدة، كان موجهاً إلى قلب الدولة العراقية".

وأضاف البيان "نحن على اتصال وثيق بقوات الأمن العراقية المكلفة بالحفاظ على سيادة واستقلال العراق وقد عرضنا تقديم المساعدة في التحقيق في هذا الهجوم. إلتزامنا تجاه شركائنا العراقيين لا يتزعزع. والولايات المتحدة تقف مع العراق حكومة وشعبا".

وكانت خلية الإعلام الأمني برئاسة الوزراء العراقية أعلنت أن الكاظمي تعرض في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد لمحاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان الخلية " أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد"، لافتة إلى أن الكاظمي" لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة".

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