قائد الجيش السوداني يفرج عن 4 وزراء من حكومة حمدوك المنحلة

وكالات:

أطلق قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، سراح 4 وزراء من حكومة حمدوك المنحلة.

ونقل التلفزيون السوداني عن البرهان قراره المتعلق بـ "إطلاق سراح 4 من الوزراء في الحكومة".

وأوضح التلفزيون أسماء الوزراء وهم "وزير الاتصالات والتحول الرقمي، هاشم حسب الرسول و وزير التجارة على جدو، وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول الأمير ووزير الحكم الاتحادي يوسف أدم".