قائد الجيش السوداني يفرج عن 4 وزراء من حكومة حمدوك المنحلة
وكالات:
أطلق قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، سراح 4 وزراء من حكومة حمدوك المنحلة.
ونقل التلفزيون السوداني عن البرهان قراره المتعلق بـ "إطلاق سراح 4 من الوزراء في الحكومة".
وأوضح التلفزيون أسماء الوزراء وهم "وزير الاتصالات والتحول الرقمي، هاشم حسب الرسول و وزير التجارة على جدو، وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول الأمير ووزير الحكم الاتحادي يوسف أدم".
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