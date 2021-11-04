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قائد الجيش السوداني يفرج عن 4 وزراء من حكومة حمدوك المنحلة

08:12 م الخميس 04 نوفمبر 2021
قائد الجيش السوداني يفرج عن 4 وزراء من حكومة حمدوك المنحلة

عبد الفتاح البرهان

وكالات:

أطلق قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، سراح 4 وزراء من حكومة حمدوك المنحلة.

ونقل التلفزيون السوداني عن البرهان قراره المتعلق بـ "إطلاق سراح 4 من الوزراء في الحكومة".

وأوضح التلفزيون أسماء الوزراء وهم "وزير الاتصالات والتحول الرقمي، هاشم حسب الرسول و وزير التجارة على جدو، وزير الثقافة والإعلام حمزة بلول الأمير ووزير الحكم الاتحادي يوسف أدم".

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