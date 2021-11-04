Masrawy logo white

السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: قنوات الإتصال بين موسكو وواشنطن بدأت تعود تدريجيًا

07:21 م الخميس 04 نوفمبر 2021
السفير الروسي لدى الولايات المتحدة: قنوات الإتصال بين موسكو وواشنطن بدأت تعود تدريجيًا

السفير الروسي الجديد لدى الولايات المتحدة، أناتولي

موسكو - (أ ش أ):

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، اليوم الخميس، أن قنوات الإتصال بين روسيا والولايات المتحدة بدأت تعود تدريجيًا.

وقال أنتونوف - في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "اعتبارًا من اليوم، أقمنا علاقات تجارية بين مجلسي الأمن الأمريكي والروسي، وبطبيعة الحال، لم نتوقف أبدًا عن الاتصالات عبر الهيئات الدبلوماسية".

وأضاف أنه قبل أسبوعين زار وفد روسي رفيع المستوى واشنطن برئاسة نائب رئيس الوزراء أليكسي أوفرشوك وتم عقد اجتماعات مختلفة مع ممثلين عن مختلف الهياكل الأمريكية، حيث التقى أوفرشوك برئيس هيئة الأركان العامة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف مع نظيره الأمريكي في هلسنكي.. مشيرا إلى أن "كل هذا يظهر أن قنوات الاتصال بين الدولتين يتم استئنافها تدريجيا".

وشدد السفير الروسي على أن هذه الاتصالات أسفرت عن نتائج ملموسة في تحسين العلاقات بين البلدين.

هذا المحتوى من

Asha
السفير الروسي الولايات المتحدة موسكو واشنطن روسيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
921

إصابات اليوم

58

وفيات اليوم

644

متعافون اليوم

332889

إجمالي الإصابات

18769

إجمالي الوفيات

279823

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ48 ساعة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا