Masrawy logo white

سول: نعيد النظر في استضافة "الأمم المتحدة لحفظ السلام" وسط تفشي "أوميكرون"

07:03 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
سول: نعيد النظر في استضافة "الأمم المتحدة لحفظ السلام" وسط تفشي "أوميكرون"

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن سول تعيد النظر في خطتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لعمليات حفظ السلام والمنتدى الكوري الأفريقي اللذين كان من المقرر عقدهما الشهر المقبل في البلاد، وسط انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية "آن أون-جو" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن الحكومة تعيد النظر في خطتها لاستضافة الأحداث القادمة المقرر عقدها الشهر المقبل مع الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

وكان من المفترض أن تستضيف كوريا الجنوبية مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لعمليات حفظ السلام في الفترة ما بين يومي 7 و8 ديسمبر المقبل، والمنتدى الكوري الأفريقي في الفترة ما بين يومي 9 و10 من نفس الشهر في سول.

هذا المحتوى من

Asha
كوريا الجنوبية وزارة الخارجية الكورية الجنوبية متحور أوميكرون فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

65

وفيات اليوم

730

متعافون اليوم

357629

إجمالي الإصابات

20412

إجمالي الوفيات

296897

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهم بهتك عرض 5 تلميذات في مدرسة بالمعادي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا