سول: نعيد النظر في استضافة "الأمم المتحدة لحفظ السلام" وسط تفشي "أوميكرون"

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن سول تعيد النظر في خطتها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لعمليات حفظ السلام والمنتدى الكوري الأفريقي اللذين كان من المقرر عقدهما الشهر المقبل في البلاد، وسط انتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية "آن أون-جو" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إن الحكومة تعيد النظر في خطتها لاستضافة الأحداث القادمة المقرر عقدها الشهر المقبل مع الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون"، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

وكان من المفترض أن تستضيف كوريا الجنوبية مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لعمليات حفظ السلام في الفترة ما بين يومي 7 و8 ديسمبر المقبل، والمنتدى الكوري الأفريقي في الفترة ما بين يومي 9 و10 من نفس الشهر في سول.