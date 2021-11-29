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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 261.4 مليون حالة

07:53 ص الإثنين 29 نوفمبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 261.4 مليون حالة

فيروس كورونا

واشنطن -(أ ش أ):

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 261 مليونا و495 ألفا و713 حالة.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الإثنين، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و199 ألفا و827 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 48.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22 مليون حالة.​

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز واشنطن

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733

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356718

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20347

إجمالي الوفيات

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