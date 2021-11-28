Masrawy logo white

الرئيس الفلسطيني يمدد "طوارئ كورونا" لـ30 يوما

01:55 م الأحد 28 نوفمبر 2021
الرئيس الفلسطيني يمدد "طوارئ كورونا" لـ30 يوما

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وكالات:

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتبدأ اعتبارا من اليوم الأحد.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني أعلن حالة الطوارئ منذ نحو عام لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا، لتتمكن الحكومة الفلسطينية من اتخاذ ما يلزم من اجراءات للتصدي للجائحة، واستمر في تجديد حالة الطوارئ بعدها.

وسجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 وفيات و125 إصابة جديدة بكورونا.

محمود عباس فلسطين فيروس كورونا الحكومة الفلسطينية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
931

إصابات اليوم

68

وفيات اليوم

531

متعافون اليوم

355767

إجمالي الإصابات

20305

إجمالي الوفيات

295434

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا