الرئيس الفلسطيني يمدد "طوارئ كورونا" لـ30 يوما
وكالات:
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، وتبدأ اعتبارا من اليوم الأحد.
يذكر أن الرئيس الفلسطيني أعلن حالة الطوارئ منذ نحو عام لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا، لتتمكن الحكومة الفلسطينية من اتخاذ ما يلزم من اجراءات للتصدي للجائحة، واستمر في تجديد حالة الطوارئ بعدها.
وسجّلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 وفيات و125 إصابة جديدة بكورونا.
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