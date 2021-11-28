أوميكرون: مزيد من الإصابات في أوروبا.. وإسرائيل تغلق حدودها

فرضت دول عدة قيود على حركة السفر إلى بلدان أفريقية

لندن- (بي بي سي):

أعلنت إسرائيل إغلاقها حدودها أمام كل الأجانب لمنع انتشار المتحورة أوميكرون، أما بريطانيا فشددت قيود الدخول إليها.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مؤتمر صحافي: "نحتاج الآن إلى الذهاب أبعد من ذلك وتطبيق نظام فحص جديد".

وبالتالي، سيتعيّن حاليا على جميع البريطانيين والأجانب الخضوع لفحص كوفيد (بي سي آر) بعد يومين من وصولهم إلى أراضي المملكة المتحدة وعزل أنفسهم إلى حين صدور النتيجة.

وفي أستراليا، قال مسؤولون صحيون إنهم اكتشفوا إصابتين بأوميكرون في البلاد للمرة الاولى بعد إجراء اختبار لراكبين من جنوب إفريقيا وصلا إلى سيدني.

وكانت ألمانيا قد أكدت بدورها وجود إصابتين بأوميكرون لدى مسافريْن وصلا من جنوب إفريقيا إلى مطار ميونيخ (جنوبي البلاد).

وفي هولندا رجحت السلطات أن يكون عدد من الراكبين القادمين إليها على رحلتين قادمتين من جنوب إفريقيا مصابا بأوميكرون.

وقالت سلطة الصحة الهولندية في بيان "نعلم الآن أن 61 من نتائج هذه الفحوص جاءت إيجابية، و531 سلبية". وفرض حجر صحي على المصابين في فندق قريب من مطار سخيبول.

وتشهد جنوب أفريقيا زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن الأطباء يقولون إن الأعراض تبدو حتى الآن غير خطيرة.

وقالت مسؤول طبية في جنوب أفريقيا إن المرضى في أغلبهم يشتكون من إرهاق وتعب من دون حاجة لنقلهم إلى المستشفى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت إنها ستحتاج إلى أسابيع لمعرفة مستوى الخطر الذي يشكله المتحور الجديد.

وانتقد بيان صادر عن وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا يوم السبت بشدة قرارات حظر السفر.

وأضاف البيان "يجب الثناء على العلم المتميز وليس معاقبته".

واعتبر البيان أن القيود على السفر "أقرب إلى معاقبة جنوب أفريقيا على التسلسل الجيني المتقدم والقدرة على اكتشاف المتحورات الجديدة بشكل أسرع".