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الكويت توقف الرحلات التجارية مع دول إفريقية بسبب المتحوِّر الجديد من كورونا

10:28 م السبت 27 نوفمبر 2021
الكويت توقف الرحلات التجارية مع دول إفريقية بسبب المتحوِّر الجديد من كورونا

الكويت

الكويت - (أ ش أ):

‎أعلنت الكويت إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع كل من جنوب أفريقيا ونامبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو واسواتيني وزامبيا وملاوي، باستثناء طائرات الشحن بسبب متحوِّر كورونا الجديد المعروف باسم سلالة (أوميكرون).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن بيان الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية: "إن الحجر المؤسسي يطبق على المواطنين القادمين من تلك الدول المذكورة لمدة سبعة أيام مع عمل فحص عند الوصول وفي اليوم السادس من الحجر.

وأضافت أنه يمنع دخول الكويت للمقيمين القادمين من تلك الدول ما لم يقيموا خارج هذه الدول مدة 14 يوما على الأقل .. داعية المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة،وخصوصا الدول التي ظهرت فيها السلالة المتحورة الجديدة للفيروس.

هذا المحتوى من

Asha
الكويت رحلات الطيران التجارية أوميكرون

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