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تعيين أول إمرأة في باكستان قائدة للهيئة الطبية العسكرية

07:02 م السبت 27 نوفمبر 2021
تعيين أول إمرأة في باكستان قائدة للهيئة الطبية العسكرية

باكستان

إسلام آباد - (بي بي سي)

أعلن رئيس الأركان في الجيش الباكستاني تعيين اللفتنانت جنرال نيجار جوهر أول جنرال إمرأة على الإطلاق تعين قائدة للهيئة الطبية العسكرية.

وأشاد اللواء قمر جاويد بالهيئة الطبية والرعاية التي تقدمها أثناء السلم والحرب، سواء في الداخل أو في الخارج. وأشاد بدور الأطباء والمسعفين في الخطوط الأمامية.

وقال إن تنصيب أول قائدة إمرأة في الجيش الباكستاني في قيادة الهيئة الطبية العسكرية هو في الواقع مصدر فخر كبير للجيش الباكستاني والبلاد. خاصة أنها ستواكب التطورات السريعة في العلوم الطبية الضرورية لتبقى الهيئة على قدم المساواة مع الجيوش الحديثة ومع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية.

هذا المحتوى من

BBC
باكستان الهيئة الطبية العسكرية الجيش الباكستاني

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