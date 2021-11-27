بريطانيا تعلن رصد حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد

لندن - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، اكتشاف أول حالتي إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وقال جاويد في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الحالتين تتعلقان بالسفر إلى جنوب إفريقيا.

وأضاف وزير الصحة أن المملكة المتحدة ستضيف أربع دول من جنوب القارة الأفريقية (مالاوي وموزمبيق وزامبيا وأنجولا) إلى قائمة السفر الحمراء، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي غدا الأحد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جاويد قوله إن الأشخاص العائدين من دول القائمة الحمراء سيخعون لحجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام في أحد الفنادق وعلى نفقتهم الخاصة.

ومن جهتها، قالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا إن الحالتين المصابتين بمتحور أوميكرون تم رصدهما في تشيلمسفورد ونوتنجهام، مشيرة إلى أنهما وعائلاتهما يخضعون لعزل ذاتي.

وأضافت الوكالة أنه يجري تتبع المخالطين.

وهناك مخاوف من احتمال إصابة المسافرين بسلالة "بي.1.1.529"، الجديدة، التي يتم تصنيفها بأنها متحور مثير للقلق، من قبل منظمة الصحة العالمية وتطلق عليه اسم "أوميكرون".

وأعرب المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض عن مخاوفه البالغة من احتمال أن تقلص سلالة "أوميكرون" بشكل كبير من فعالية اللقاحات المتاحة، وتزيد مخاطر الإصابة مرة أخرى.