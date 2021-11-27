روسيا: لم نرفض المشاركة في اجتماع "رباعية نورماندي"بشأن أوكرانيا

موسكو- (د ب أ):

نفت وزارة الخارجية الروسية اتهام ألمانيا وفرنسا لموسكو بأنها رفضت المشاركة في اجتماع وزاري في إطار صيغة "رباعية نورماندي" التي تضم روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتهام، الذي ورد في تصريحات وزارتي الخارجية الألمانية والفرنسية، وقالت إنها "لا أساس لها".

وبحسب ما أوردته قناة "روسيا اليوم" على موقعها الإلكتروني، االسبت، قالت زاخاروفا في بيان أمس الجمعة، إن الصيغة الرئيسية لتسوية النزاع في أوكرانيا هي مجموعة الاتصال التي تشارك فيها أطراف النزاع، وهي كييف ودونيتسك ولوجانسك، وتقوم روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدور الوساطة.

وأشارت المتحدثة إلى أن الصيغة الأخرى هي "رباعية نورماندي" التي تهدف إلى مساعدة عملية السلام ومراقبة تنفيذ اتفاقيات مينسك للتسوية.

وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان أن مبادئ التسوية المتفق عليها واردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202، الذي أقر اتفاقيات مينسك وإعلان زعماء دول "رباعية نورماندي"، وأهم تلك المبادئ عدم وجود بديل للتسوية السلمية والحوار المباشر بين كييف وبين دونيسك ولوغانسك، إضافة إلى تسلسل محدد من الخطوات التي تعتبر استعادة سيطرة أوكرانيا على حدودها مع روسيا الأخيرة منها.