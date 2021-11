واشنطن: الأوضاع الأمنية في إثيوبيا تستمر في الانحدار وندعو مواطنينا للمغادرة

وكالات:

حذرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، مواطنيها من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في إثيوبيا، داعية مواطنيها إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة إن "تدهور الوضع الأمني في إثيوبيا مستمر.. تحث السفارة الأمريكية مواطني الولايات المتحدة في إثيوبيا على المغادرة الآن باستخدام الخيارات المتاحة تجاريًا".

The security situation in Ethiopia continues to deteriorate. The U.S. Embassy urges U.S citizens in Ethiopia to depart now using commercially available options. https://t.co/1d7yTSWIMU pic.twitter.com/h6FmG7Ymur