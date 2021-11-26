واشنطن: الأوضاع الأمنية في إثيوبيا تستمر في الانحدار وندعو مواطنينا للمغادرة

وكالات:

حذرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، مواطنيها من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في إثيوبيا، داعية مواطنيها إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان، اليوم الجمعة إن "تدهور الوضع الأمني في إثيوبيا مستمر.. تحث السفارة الأمريكية مواطني الولايات المتحدة في إثيوبيا على المغادرة الآن باستخدام الخيارات المتاحة تجاريًا".

The security situation in Ethiopia continues to deteriorate. The U.S. Embassy urges U.S citizens in Ethiopia to depart now using commercially available options. https://t.co/1d7yTSWIMU pic.twitter.com/h6FmG7Ymur — U.S. Embassy Addis (@USEmbassyAddis) November 26, 2021

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، دعت رعايا في إثيوبيا، إلى مغادرة البلاد في أقرب فرصة في ظل التصعيد العسكري الواقع هناك.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أمس الخميس أنه "نظرا لتطورات الأوضاع الطارئة في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تُجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين الأردنيين المتواجدين في أثيوبيا إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والعمل على مغادرة البلاد بأقرب فرصة ممكنة".

كانت سفارة السعودية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا طالبت منذ أيام، من مواطنيها مغادرة إثيوبيا بسبب التدهور الأمني.

وشددت السفارة على ضرورة مغادرة جميع مواطني المملكة الموجودين في إثيوبيا "في أقرب فرصة ممكنة".

وقالت السفارة عبر "تويتر" إن هذه الدعوة تأتي "نظرا للظروف الحالية التي تمر بها إثيوبيا".

كما حثت جميع الموجودين في إثيوبيا على أخذ "أقصى درجات الحيطة والحذر".