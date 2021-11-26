"سي بي إس" عن احتفال طريق الكباش: حدث لم يسبق له مثيل منذ ألفي عام

واشنطن - أ ش أ

ذكرت شبكة الإذاعة (سي بي إس نيوز) الأمريكية، أن مصر أعادت افتتاح طريق الكباش بالأقصر بعد عقود من استضافتها لمواكب الآلهة القديمة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية - في تقرير لها نشر عبر موقعها الإلكتروني - أنه بالتزامن مع استقرار الأمريكيين للاستمتاع بالتقاليد العريقة في موكب عيد الشكر الأمريكي كانت مصر التي تبعد نحو 6 ألاف ميل تقريبا تشرع في إحياء تقليد خاص بها لم يسبق له مثيل منذ ألفي عام حيث أقامت وزارة السياحة والآثار حفلا كبيرا بمناسبة إعادة افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر.

وأشادت الشبكة بدور علماء الآثار الذين أعادوا تلك الاثار التي دفنت تحت رمال الصحراء منذ قرون على مدى السنوات العديدة الماضية ليخرج طريق الكباش لضوء النور مرة أخرى.

وأضافت أن الحفل أعاد أجواء الاحتفال القديم بعيد الأوبت المقدس عند الفراعنة، بما تضمنه من موسيقى وعروض ضوء وعروض راقصة.

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