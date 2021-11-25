المفوضية الأوروبية: تقترح التركيز على حالة تطعيم المسافر

بروكسل - (د ب أ):

اقترحت المفوضية الأوروبية ضرورة تركيز الاتحاد الأوروبي على حالة التطعيم للمسافر وليس على المناطق الجغرافية لقواعده المحلية الخاصة بالسفر، ومن المقرر أن تدخل مقترحات المفوضية حيز التنفيذ في يناير.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه ريندير في بيان صحفي إن هذه الخطوة تهدف إلى "تجنب الإجراءات المتباينة المطبقة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن الشخص الذي يحمل شهادة التطعيم الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي يجب ألا يخضع لقيود سفر إضافية.

وقالت المفوضية الأوروبية ،الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إنه يتعين على الدول الأعضاء في التكتل الاعتراف بأن التطعيمات صالحة لمدة تسعة أشهر بعد اكتمال مدتها.

ومع اعتماد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الآن لجرعات معززة بعد ستة أشهر ، يجب أن تمنح الأشهر الثلاثة الإضافية حكومات الاتحاد الأوروبي وقتا لإعطاء جرعات لسكانها مرة أخرى.

مع ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد -19، تستعد حكومات الاتحاد الأوروبي لحملات الجرعات المعززة ولصياغة معايير جديدة لوضع التطعيم. وتتحرك المفوضية الأوروبية للحفاظ على التماسك في تعامل التكتل مع فيروس كورونا.