دبلوماسي أوروبي يدعو إسرائيل لتمكين سكان غزة من التجارة والتنقل بحرية

دعا ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورجسدورف اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى تمكين سكان قطاع غزة من التجارة والتنقل بحرية.

وقال بورجسدورف للصحفيين في غزة خلال جولة تفقديه مع وفد دبلوماسي أوروبي "نطالب إسرائيل كقوة محتلة بتخفيف القيود عن أهل غزة وتمكينهم من التجارة والتنقل بحرية".

وأضاف أنه من حق سكان غزة "العيش بحياة طبيعية يستحقها أي إنسان ".

وتفقد الوفد الأوروبي مشروع إنشاء محطة تحلية للمياه بتمويل من الاتحاد الأوروبي ضمن زيارة بدأت اليوم إلى غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007.

وقال بورجسدورف "نحن هنا لإظهار التضامن مع سكان غزة والناس في فلسطين بشكل عام والتأكيد على الدعم المستمر الذي نقدمه لهم".

ودعا المسؤول الأوروبي القيادة الفلسطينية إلى التوحيد وإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة ومن ثم أن يتبع ذلك انتخابات ديمقراطية "حتى يكون هناك مستقبل أفضل ويكون لأهل فلسطين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية فرصة للتصويت للحكومة".

وكان مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان قد صرح بأن الوفد الزائر إلى غزة يضم 20 سفيرا أوروبيا ويستهدف متابعة التطورات بشكل مباشر في غزة، وإرسال رسالة سياسية تتعلق بضرورة رفع الحصار الإسرائيلي وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي.

وتستمر زيارة الوفد الأوروبي ليومين وتشمل جولة ميدانية على مشاريع اقتصادية وبنية تحتية، إلى جانب تفقد معبري رفح الحدودي مع مصر، وكرم أبو سالم التجاري الخاضع للسيطرة الإسرائيلية جنوب القطاع.