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سوريا تعلن سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين في الضربة الإسرائيلية على المنطقة الوسطى

07:50 ص الأربعاء 24 نوفمبر 2021
سوريا تعلن سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين في الضربة الإسرائيلية على المنطقة الوسطى

أرشيفية

دمشق-(د ب أ):

قُتل مدنيان وأصيب آخر و6 جنود في غارة جوية إسرائيلية على المنطقة الوسطى في سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنه "في حوالي الساعة 0126 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى".

وأضاف أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لـ"صواريخ العدوان وأسقطت معظمها" ، مشيرا أيضا إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وكانت (سانا) قد أفادت في وقت سابق بأن الدفاعات الجوية "تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة حمص".​

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