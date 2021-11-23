الجيش اليمني: مليشيا الحوثي تلقت ضربات قاصمة في محافظة مأرب

اليمن - (أ ش أ)

قال مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمني العميد الركن أحمد الأشول، اليوم الثلاثاء، إن مليشيا الحوثي الإيرانية تلقت ضربات قاصمة في جبهات محافظة مأرب، مشيدا بالبطولات التي حققها أبطال الجيش اليمني.

وأضاف الأشول - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" - أن مليشيا الحوثي تمارس التضليل الإعلامي وتبث الشائعات المستمرة بشأن سيطرتها على محافظة مأرب لرفع معنويات عناصرها الإرهابية، مشيرا إلى أن قوات الجيش اليمني تخوض معركة مصيرية ضد المشروع الإيراني.