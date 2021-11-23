يونيسف: الهجمات العنيفة ضد الأطفال في غرب إفريقيا "مفزعة"

كيب تاون - (د ب أ)

تم تجنيد أكثر من 42 ألف طفل واستخدامهم كجنود من الأطفال من جانب القوات المسلحة والجماعات المسلحة في غرب ووسط أفريقيا خلال 15 عاما.

جاء هذا في تصريحات أدلت بها كارين هيسلر، المديرة الإقليمية لحماية الأطفال في غرب ووسط أفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الثلاثاء.

وقالت هيسلر إن أكثر من 8 آلاف طفل تعرضوا لعنف جنسي خلال الفترة بين عامي 2005 و2020، كما تم اختطاف 4800 طفلة وطفل خلال الفترة نفسها.

وأوضحت هيسلر أن الحالات التي تم ذكرها هي حوادث تأكدت منها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها أعلى كثيرا.

ويتعرض الأطفال للقتل والتشويه ويتم حرمانهم من الإغاثة. وأضافت هيسلر أن "هذه البيانات المفزعة" حول عدد الهجمات على القصر في المنطقة هي من بين الأعلى في العالم وتتزايد كل يوم.

ووفقا ليونيسف، خلال الفترة بين عامي 2019 و2020، تزايدت الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفال بنسبة 35%.

وتنشط العديد من الجماعات المسلحة في غرب ووسط أفريقيا، وقد أقسم بعضها يمين الولاء لتنظيمي داعش والقاعدة.