الصين تعتزم معاقبة الشركات الداعمة لمؤيدي استقلال تايوان

بكين - (د ب أ)

قالت الصين إنها ستفرض عقوبات على الشركات والجهات المانحة التي ترتبط بعلاقات مع أفراد يدعمون استقلال تايوان.

جاء ذلك بعد قرار السلطات الصينية فرض عقوبات على مجموعة فار إيست جروب التايوانية العملاقة.

وقالت شو فينجليان المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في الحكومة الصينية للصحفيين اليوم إن "الشركات والرعاة ماليا المرتبطين بمؤيدي استقلال تايوان سيعاقبون وفقا للقانون".

وأضافت شو أن مؤيدي وجود تايوان مستقلة عن الصين ينسفون العلاقات بين جانبي مضيق تايوان ويهددون استقرار المنطقة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات شو جاءت ردا على سؤال عما إذا كان العقوبات التي تم فرضها في وقت سابق من اليوم على مجموعة فار إيست جروب مرتبطة بجهود الصين لمعاقبة السياسيين التايوانيين الذين يدعمون استقلال تايوان عن الصين.

وتشدد الصين ضغوطها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية على تايوان الخاضعة لنظام حكم ديمقراطي منذ انتخاب الرئيسة التايوانية الحالية تساي إينج وين عام 2016.

وتقول بكين إن تايوان جزءا من التراب الوطني الصيني ويجب أن تعود إلى السيادة الصينية، وهو ما ترفضه الرئيسة تساي وحزبها الديمقراطي التقدمي.