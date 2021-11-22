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جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل يزعم اكتشافه خلية إرهابية بالضفة الغربية

06:20 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل يزعم اكتشافه خلية إرهابية بالضفة الغربية

الأمن الداخلي الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) اليوم الاثنين أن قوات الأمن اعتقلت أكثر من 50 شخصًا مشتبه بهم من أفراد حركة حماس بالضفة الغربية خلال الأسابيع الأخيرة.

وزعم شين بيت أنه اكتشف شبكة "إرهابية" تابعة لحماس وأنه صادر أيضا أموالا نقدية وأسلحة وموادا تستخدم في صنع المفرقعات.

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، في بيان، إن أفراد "الشبكة الخطيرة التي خططت سلسلة من الهجمات الخطيرة" كانوا يخططون لمزيد من أعمال العنف ضد الإسرائيليين، مضيفا أن الهجمات التي كان يخطط لها يقوم على تمويلها وتوجيهها أعضاء بارزون بحركة حماس يعيشون في الخارج.

وفي هجوم وقع بالبلدة القديمة في القدس أمس الأحد قتل شخص من حركة حماس بالرصاص إسرائيليا وأصاب أربعة آخرين. وتمكنت قوات الأمن من قتل الجاني في مسرح الحادث، وهو من الجزء الشرقي ذي الأغلبية العربية بالقدس

الأمن الداخلي الإسرائيلي الضفة الغربية خلية إرهابية حركة حماس

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