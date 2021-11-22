مواجهات في القدس والضفة الغربية بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية

(بي بي سي):

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس الشرقية٬ خلال ساعات الفجر الأولى

واعتقلت القوات الإسرائيلية 12 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس الشرقية٬ وفقاً لما ذكره نادي الأسير الفلسطيني.

وكانت قيادات عسكرية إسرائيلية قد أمرت بتجهيز قوات الاحتياط للجيش تحسبا لتوتر أمني في القدس والضفة الغربية المحتلة عقب مقتل إسرائيلي نتيجة عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس.

وأفادت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية داهمت منزل محافظ مدينة القدس التابع للسلطة الفلسطينية عدنان غيث٬ وألقت قنابل صوتية داخله، واعتدت على أفراد عائلته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، كما اعتقلت ثلاثة من أشقائه، من دون أي يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.