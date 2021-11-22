Masrawy logo white

مواجهات في القدس والضفة الغربية بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية

01:11 م الإثنين 22 نوفمبر 2021
مواجهات في القدس والضفة الغربية بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية

ارشيفية

(بي بي سي):

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس الشرقية٬ خلال ساعات الفجر الأولى

واعتقلت القوات الإسرائيلية 12 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس الشرقية٬ وفقاً لما ذكره نادي الأسير الفلسطيني.

وكانت قيادات عسكرية إسرائيلية قد أمرت بتجهيز قوات الاحتياط للجيش تحسبا لتوتر أمني في القدس والضفة الغربية المحتلة عقب مقتل إسرائيلي نتيجة عملية إطلاق نار في البلدة القديمة بالقدس.

وأفادت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية داهمت منزل محافظ مدينة القدس التابع للسلطة الفلسطينية عدنان غيث٬ وألقت قنابل صوتية داخله، واعتدت على أفراد عائلته بالضرب، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، كما اعتقلت ثلاثة من أشقائه، من دون أي يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.

هذا المحتوى من

BBC
مواجهات في القدس الضفة الغربية فلسطين إسرائيل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
884

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

766

متعافون اليوم

350397

إجمالي الإصابات

19933

إجمالي الوفيات

291980

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا