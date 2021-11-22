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أمريكا تنصح مواطنيها في إسرائيل بالابتعاد عن البلدة القديمة بالقدس

11:04 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
أمريكا تنصح مواطنيها في إسرائيل بالابتعاد عن البلدة القديمة بالقدس

السفارة الأمريكية في إسرائيل

القدس - (د ب أ):

نصحت السفارة الأمريكية في إسرائيل الموظفين الأمريكيين بالابتعاد عن البلدة القديمة بالقدس.

وقالت، في إنذار أمني على موقعها الإلكتروني: "نظرا للحوادث الأمنية الأخيرة في البلدة القديمة في القدس وحولها، ننصح موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم بتجنب البلدة القديمة حتى إشعار آخر".

 يأتي هذا بعد هجوم وقع في المنطقة أمس وأسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين على الأقل.

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