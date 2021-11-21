"بدأت قوية".. فرنسا تكشف تطورات الموجة الخامسة لفيروس كورونا

باريس- أ ش أ:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، جابريال أتال، أن الموجة الخامسة لفيروس كورونا بدأت بطريقة قوية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، إن فرنسا تشهد زيادة في إصابات كوفيد بنسبة تقارب 80٪ خلال أسبوع واحد فقط، حسبما ذكر راديو "أوروبا 1"، الأحد.

وأضاف أنه نظرا لمدى سرعة زيادة معدل إصابات كورونا، فيُحتمل أن تسجل فرنسا معدل إصابة يبلغ 200 حالة لكل 100 ألف نسمة.

وسجلت فرنسا 22 ألفا و678 اصابة جديدة و 24 وفاة خلال 24 ساعة .

ومنذ ظهور الوباء في فرنسا، توفي 119 ألف مواطنا حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الإصابات 7 ملايين و48 ألفا.