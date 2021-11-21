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الهند تسجل 10 آلاف و488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:24 ص الأحد 21 نوفمبر 2021
الهند تسجل 10 آلاف و488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد تسجيل 10 آلاف و488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الاصابة 34 مليونا و510 آلاف و413 حالة.

ونقلت شبكة " ان دي تي في " عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 313 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 465 ألفا و662 حالة.

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