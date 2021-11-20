بريطانيا والاتحاد الأوروبي يطالبان الحوثيين بالإفراج عن موظفي الأمم المتحدة

صنعاء - (د ب أ)

أعربت بريطانيا، اليوم السبت، عن انزعاجها من تقارير احتجاز موظفي الأمم المتحدة في اليمن.

وقال ريتشارد أوبنهايم، السفير البريطاني لدى اليمن، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، "يجب السماح لعمال الإغاثة بالقيام بعملهم من أجل الشعب اليمني. يجب على جميع من هم في مواقع السلطة في اليمن الالتزام بالقانون الدولي. هذه الأعمال غير مقبولة".

وطالب السفير البريطاني بالإفراج الفوري عن المحتجزين.

من جانبه، ضم الاتحاد الأوروبي صوته إلى مجلس الأمن في إدانة اقتحام جماعة أنصار الله الحوثية المستمر للمجمع الذي كان يستخدم سابقاً كسفارة للولايات المتحدة في صنعاء واعتقال الموظفين المحليين.

ودعا الاتحاد الأوروبي في اليمن، أنصار الله لمغادرة مجمع السفارة والإفراج عن بقية المعتقلين فورا. ⁧

والخميس الماضي، أدان مجلس الأمن الدولي، "اقتحام واستيلاء" جماعة الحوثي مقر السفارة الأمريكية ، ودعا إلى انسحاب عناصرهم من الموقع.

وفي 10 نوفمبر الجاري، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن مسلحي الحوثيين اقتحموا مقر السفارة الواقعة في حي سعوان، شرقي العاصمة، واعتقال الموظفين المحليين، دون صدور أي تعليق من قبل الجماعة حول ذلك حتى اليوم.

ومطلع عام 2015، غادرت معظم البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، العاصمة صنعاء، عقب سيطرة الحوثيين عليها ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح.‎