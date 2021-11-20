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ارتفاع عدد القتلى في صفوف الشرطة الإيرانية إلى 6 خلال أسبوع

04:29 م السبت 20 نوفمبر 2021
ارتفاع عدد القتلى في صفوف الشرطة الإيرانية إلى 6 خلال أسبوع

عنصر من الشرطة الايرانية في طهران بتاريخ 16 آب/اغ

طهران- (أ ف ب):

أعلنت وكالة "تسنيم" الإخبارية، السبت، أن ثلاثة عناصر من قوات الأمن الإيرانية قتلوا في الأيام القليلة الماضية، ليرتفع عدد عناصر الشرطة الذين قضوا في أعمال عنف متفرقة هذا الأسبوع إلى ستة.

وذكرت الوكالة أن ضابطا في الشرطة قتل الجمعة في محافظة خوزستان أثناء عملية دهم استهدفت موقعا لعصابة "سطو مسلّح".

وأضافت أنه في اليوم السابق، توفي شرطي متأثرا بجروح اصيب بها أثناء مواجهات مع "عصابة مسلّحة" في محافظة أصفهان (وسط(.

والأربعاء، دهست مركبة كانت تنقل وقودا مهرّبا شرطيا آخر في محافظة سيستان-بلوشستان (جنوب شرق)، وفق الوكالة.

وتتكرر في هذه المحافظة الحدودية مع باكستان، المناوشات بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحّة. وفي حين يرتبط العديد من هذه المواجهات بمحاولات تهريب، يعود بعضها الى اشتباكات مع انفصاليين من أقلية البلوش أو جماعات جهادية متطرفة تنشط في تلك المنطقة.

والأربعاء، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" مقتل ثلاثة عناصر من قوات حفظ الأمن الإيرانية بينهم ضابط برتبة عقيد، وإصابة ستة بجروح، في اشتباك مع مجموعة مسلّحة استمر لنحو 24 ساعة في جنوب شرق البلاد في سيستان-بلوشستان.

في المقابل، قتل اثنان على الأقل من المجموعة المسلحة في المواجهات، بحسب الوكالة.

هذا المحتوى من

AFP
طهران الشرطة الإيرانية قوات الأمن الإيرانية إيران

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