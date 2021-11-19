أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 3ر0 % خلال 24 ساعة

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 3ر0 % خلال 24 ساعة حتى الساعة 0305 ظهرا بتوقيت نيويورك اليوم الجمعة، ليصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 5ر47 مليون إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي تبلغ 2ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة، بواقع 03ر5 ملايين حالة، بزيادة 1ر0 % خلال 24 ساعة.

وشهدت ولاية ميشيجن زيادة بنسبة 3ر1% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل الإجمالي إلى 39ر1 مليون حالة إصابة.

كما شهدت ولاية ميشيجن أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة نفسها، بواقع 276 حالة وفاة.